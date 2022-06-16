Bagajından 11 ruhsatsız tabanca çıktı, ‘Yolda buldum’ dedi

Adana'da, polisin uygulamasında şüphe üzerine durdurulan kiralık otomobilin bagajında, ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki Ali Çavlı (26), ifadesinde, "Silahların kime ait olduğunu bilmiyorum. Yol kenarında gördüm, alıp bagaja koydum" dedi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran’da kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Bu kapsamda motorize Yunus timleri, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesinde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Sürücü Sabri G. (30) ile kayınbiraderi Ali Çavlının indirildiği araçta arama yapıldı. Ekipler, otomobilin bagajındaki ses sisteminin içine gizlenen poşette ruhsatsız 11 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Yapılan sorgulamada Ali Çavlının ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu kullanmak’ suçlarından 5, eniştesi Sabri G.nin ise benzer suçlardan 26 kaydının olduğu belirlendi. Kiralık araçla Yumurtalık ilçesinden geldikleri belirlenen şüphelilerden Çavlı’nın, ifadesinde, Silahların kime ait olduğunu bilmiyorum. Yol kenarında gördüm, alıp bagaja koydum dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Çavlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Sabri G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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