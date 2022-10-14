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Balıkesir’de 20 ton kağıt yüklü TIR alev alev yandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki TIR'da çıkan yangında, alevlerin sardığı dorsedeki 20 ton kağıt yandı.

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Balıkesir’de 20 ton kağıt yüklü TIR alev alev yandı

İzmir’den İstanbul yönüne giden Pirağa Dutar idaresindeki TIR’ın dorsesinde, saat 00.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Balıkesir’in Savaştepe ilçesi yakınlarında yangın çıktı.

20 ton A-4 kağıdı yüklü TIR’ın dorsesindeki kağıtların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

Şoför, çekici kısmını dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, 20 ton kağıt tamamen yandı, TIR’ın dorsesi ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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