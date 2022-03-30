Barışmak için geldi, bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Üsküdar'da dört yıl önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki taraf barışmak için tekrar bir araya getirildi. Tuncay Demirli, Ercan Akdağ'ı bıçaklayarak öldürdü. Cinayet bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Olay geçen perşembe akşamı Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Demirli (47) ve Ercan Akdağ’ın (44) arkadaşlıkları bundan dört yıl önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle sona erdi.

Aralarında husumet başlayan iki taraf o günden itibaren görüşmemeye başladı. İki tarafın ortak bir arkadaşı husumete son vermek için Demirli ve Akdağ’la görüşerek, barışma görüşmesi ayarladı.

İki taraf ve ortak arkadaşları kafede bir araya geldi. Barışan taraflar masada sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında eski konular yeniden açılınca ortam bir anda gerildi. Aralarında tekrar tartışma başladı. Tuncay Demirli belinden çıkardığı bıçakla Ercan Akdağ’ı bıçakladı. Yaralı koşarak dışarı çıkarken de peşinden giden şüpheli bıçaklamaya devam etti. Ağır yaralanan Akdağ hayatını kaybetti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayda kullanılan suç aleti Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında bulundu. Olay sonrası firar eden Tuncay Demirli, 26 Mart günü Çekmeköy’de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Demirli, “kasten öldürme suçundan” tutuklandı. (DHA)