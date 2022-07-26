Başsavcılıktan Demir Yumruk soruşturması açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir Yumruk soruşturması kapsamında kayyım atanan şirketlerin sadece mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığını açıkladı.

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Operasyon tarihinde şüphelilerin mal varlıklarını kaçırmalarının engellenmesi amacıyla MASAK raporu doğrultusunda 39 şirketin mal varlığına Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 128’inci maddesi gereğince Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konulduğu belirtilen açıklamada, şirket yönetimlerine yine mahkeme kararıyla TMSF’nin kayyım sıfatıyla atandığı, bu işlemin ardından şirketlerin mal varlıkları üzerindeki tedbirin yasa gereğince kendiliğinden kaldırılması gerektiği vurgulandı.

“HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Açıklamada, yasaya rağmen bazı bankaların şirket hesapları üzerindeki tedbiri kaldırmadıklarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

* “Kayyım olarak atanan TMSF yetkilileri söz konusu yasal düzenleme gereğince CMK 128’inci maddesi kapsamında banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılması için bankalara yazı yazmasına rağmen bazı bankaların Sulh Ceza Hakimliği’nin kararını gerekçe göstererek banka hesapları üzerindeki blokeleri kaldırmadığının, bu nedenle kayyım heyetlerinin şirketleri idare etmekte zorlandıklarının ortaya çıkması üzerine, aslında kendiliğinden kalkması gereken tedbirlerin kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği’nden karar talebinde bulunulmuştur.

* Bu kapsamda Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce 39 şirketin malvarlıklarına CMK 128’inci maddesi gereğince konulan tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu şekilde kayyım heyetlerinin 39 ayrı şirketi sağlıklı şekilde idare etmelerinin, şirket bünyesindeki fabrikaların üretime devam edebilmesinin ve çalışan işçilerin maaşlarının ödenebilmesinin yolu açılmıştır. Dolayısıyla bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘Demir Yumruk operasyonunda 39 şirkete konulan tedbirler kaldırıldı’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” (DHA)