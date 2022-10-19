Bayrampaşa’da hırsızlık şüphesiyle darp edildi

Bayrampaşa'da bir zincir marketin çalışanları markette hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şüpheliyi darp etti.

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Kartaltepe Mahallesi’nde önceki akşam bir zincir markette, bir kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanlar tarafından yakalandı.

Market çalışanları üçünçü kez hırsızlık yaptığını ileri sürdükleri kişiyi, zorla dışarı çıkardı. Kaçmak isteyen kişi çalışanlar tarafından darp edildi.

Market çalışanlarının hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla darp ettiği kişinin görüntüleri, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, iki market çalışanının hırsızlık şüphelisini tuttuğu görülüyor. Şüpheli bağırarak çevredekilerden yardım istiyor.

Polis tarafından ifadeleri alınan hırsızlık şüphelisi ve market çalışanlarının Olaya karışan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

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