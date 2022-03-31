BEDAŞ: Sahur ile iftar arası elektrik kesintisi yapılmayacak

İstanbul'un Avrupa Yakası'na elektrik sağlayan BEDAŞ, Ramazan ayı boyunca 09.30 ile 05.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılmayacağını açıkladı.

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı boyunca planlı kesintileri iftar ve sahur vakitlerine göre yeniden belirledi. 09.30 ile 05.30 arasında mesken ağırlıklı kullanıcıların bulunduğu bölgelerde acil olmayan hiçbir kesinti yapılmayacak. Ramazan ayı boyunca gün içinde gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olan kesintiler de en geç saat 15.00 itibarıyla sonlandırılacak. Zorunlu çalışmalar ise 05.30-10.00 saatleri arasına kaydırılacak.