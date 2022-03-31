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Yolda yürürken ayağına demir saplandı!

Beyoğlu'nda yol ve kaldırım çalışması yapılan alanda açık bırakılan demir, yolda yürüyen kişinin ayağına saplandı. Demir, itfaiye tarafından kesilirken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 09:20 - 31 Mart 2022 Güncellenme:
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Yolda yürürken ayağına demir saplandı!

Olay, Tarlabaşı Altın Bakkal Sokak üzerinde 07.00’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki yol yenileme çalışmalarını fark etmeyen Bahtiyar Yılmaz’ın ayağına demir saplandı. Acı içinde yere yığılan kişiyi görenler olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi Yılmaz’ın ayağına saplanan yoldaki demiri kesti. Bahtiyar Yılmaz, ayağındaki demir parçası ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. DHA

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