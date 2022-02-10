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Bodrum- Milas yolunda zincirleme kaza: 7 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Milas arasındaki karayolunda meydana gelen zincirleme kazada arnaçlar hurda haline döndü, birisi ağır 7 kişi yaralandı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 16:13 - 10 Şubat 2022 Güncellenme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Milas ilçesi arasındaki kara yolunun Meşelik Köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir TIR ile 5 otomobil çarpıştı.

Çarpışmayla hurda haline gelen otomobildekilere ilk yardımı yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Kaza sonrasında Bodrum- İzmir karayolu uzun bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazada yaralanan bazı vatandaşları Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile sağlık görevlileri sıkıştıkları yerden kesici aletler kullanarak çıkarabildi.

Otomobillerde yaralananlar ambulanslarla Milas ve Bodrum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada birisi ağır 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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