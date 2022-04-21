Bozo kokladı, ekipler kazdı: Topraktan kilolarca uyuşturucu çıktı

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik çalışma yapan polis ekipleri Silivri’de bir barakaya operasyon düzenledi. Hassas burunlu dedektör köpek Bozo’yla yapılan aramalarda farklı noktalarda toprak altına gömülmüş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Habip ATAM

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mart ve Nisan aylarında, uyuşturucu tacirlerin yönelik iki önemli operasyon düzenledi. İlk operasyon 26-30 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Silivri'de ormanlık alan içinde bir barakaya baskın düzenleyen polis, yakınındaki ahırın uyuşturucu çoğaltım merkezi olduğunu tespit etti.

BİDONLARDAN KİMYSAL MADDE ÇIKTI

Baskında baraka alanın çevresini saran narkotik polisi 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada ise 2 bidon içerisinde kimyasal sıvı ele geçirildi. Kimyasal sıvıların uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler olduğunun belirlenmesi üzerine arama çalışması genişletildi.

DEDEKTÖR KÖPEK BOZO

Barakada yapılan ön aramada üretilmiş halde uyuşturucu bulunamayınca devreye narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpek Bozo girdi. Polis ekiplerine aramalarda öncülük eden Bozo baraka dışındaki arazideki bazı noktalarda tepki verdi.

Ellerine kazma kürek alan narkotik polisi, dedektör köpeğin tepki verdiği alanlarda kazı yaptı. Aramalarda farklı noktalarda poşet ve bidonlarlar içerinde 45 kilo 850 gram afyon sakızı, 15 kilo likit eroin ele geçirildi. Barakada bulunan kimyasal maddenin afyon sakızının eroine dönüştürülmesinde kullanılan asetikanhidrat olduğu belirtildi. Arama anları polis kameralarına da yansıdı.

TAKSİ BAGAJINDAN 5 KİLO KENEVİR ÇIKTI

Narkotik polisinin diğer operasyonu ise 5-7 Nisan tarihlerinde sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Ataşehir, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta gerçekleştirilen çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı. Aramalarda 56 kilo 950 gram eroin, 5 kilo Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen 5 kilo Hint kenevirinin bir taksinin bagajında bulunması dikkat çekti.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Her iki operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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