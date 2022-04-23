Büyü yaparak vatandaşı dolandıran karı koca tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde büyü yapma, büyü bozma ve muska yazarak vatandaşları maddi ve manevi mağdur ettiği iddia edilen karı koca çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Koru Köyü'nde yaşayan D.Ö. ve eşi H.B.Ö'nün çevre köylerde yaşayan ve ilçe dışından gelenlere üniversiteyi kazandırma, evlendirme, boşandırma çocuk yapma, düşmanının ekonomik işlerini bozma, kocasının geri dönmesini sağlama, piyangodan büyük ikramiye kazandırılması ve benzeri büyü yapma, büyü bozma ve muska yazma işleri karşılığında 1000-20 bin TL para aldıkları ve mağdurların isteklerinin yerine gelmemesi üzerine emniyete giderek şikayetçi olmuşlardı.

İki gün önce şikayet ve ihbarları değerlendiren Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği tarafından şahısların evine operasyon yapılmış D.Ö. ve eşi H.B.Ö gözaltına alınmıştı.

Karı koca bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.