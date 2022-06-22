Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti

Bursa'da Suriye uyruklu M.K. (28), çalıştığı tekstil atölyesinde cep telefonunu çalan şüpheli D.P. (17) ile göz göze geldi. D.P., M.K.ye silah doğrultup kaçarken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’ndeki bir tekstil firmasında çalışan M.K. işyerinde şarja takarak dolap üzerine bıraktığı cep telefonu, iş yerine giren D.P. tarafından çalındı.

Cep telefonunu aramaya başlayan M.K., şüpheli ile göz göze geldi. Bu sırada M.K.’ya silah doğrultan şüpheli, çaldığı cep telefonu ile koşarak kaçtı.

M.K, polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüphelinin kimliği güvenlik kamerasından tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Vatan Mahallesinde polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. D.P. kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

SÜRÜNEREK İÇERİ GİRİYOR

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anının iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

Sürünerek makinelerin arasından çıkan şüphelinin dolap üzerinde bulunan cep telefonunu alıp saklandığı, geri dönen M.K.nın ise cep telefonunu bıraktığı yerde bulamayınca aramaya başladığı görülüyor.

O sırada saklandığı yerden çıkarak M.K. ile göz göze gelen D.P.nin silah doğrulttuğu kameralara yansıyor. Silahı gören M.K. kaçarken, şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. Bir başka kamera görüntüsünde M.K.nın şüpheliyi bir süre sokakta kovaladığı da görülüyor. (DHA)

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