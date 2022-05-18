Cam silerken bina boşluğuna düşen genç kadın toprağa verildi

Eskişehir'de cam silerken, 3'üncü kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen 25 yaşındaki Zeynep Kırlı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, dün 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kırlı, 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı’nın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Fatih Mahallesi’ndeki İbrahim-Rukiye Demirel Camii’nde bugün Zeynep Kırlı için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye baba Levent Kırlı ile Zeynep’in çok sayıda yakını katıldı. Zeynep Kırlı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Zeynep Kırlı’nın lise mezunu olduğu, bu yıl hayali olan üniversitede okumak amacıyla sınavlara girmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. (DHA)

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