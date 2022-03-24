Devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 136 gözaltı

İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 136 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıldıklarını düşünen devre mülk sahiplerinin ihbarıyla çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Bayraklı ilçesinde ofis tuttukları ve iletişime geçtikleri kişilere devre mülklerini yüksek fiyatla satabileceklerini ancak bunun için tadilat masrafı gerektiğini söyledikleri tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurlara sözleşme imzalatıp internet bankacılığıyla kredi çektirdikleri ve bu paraları şirket hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bu yolla ilk belirlemelere göre 20 kişiyi mağdur edip, 1.5 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir ve İstanbul’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 136 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 93’ü ifadeleri sonrası serbest kaldı, 43’ünün de işlemleri sürüyor. (DHA)