Devriye aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde polis aracının ağaca çarpması sonucu biri kadın iki polis memuru yaralandı.

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Kaza saat 06.20 sıralarında Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Bir polis memurunun kullandığı devriye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı durumdaki biri kadın iki polis memuru Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)