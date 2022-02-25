Diyanet İşleri Başkanı: Yeni kuşak özgürlüğüne daha düşkün

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kadın gençlik koordinatörlerine seslenerek "Yeni kuşak, özgürlüğüne daha düşkün ve hayatına müdahaleden hoşlanmıyor. Bu kuşak şeffaflık istiyor, kendilerinin de iştirak edebileceği diyalog arzuluyor" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Gençlik Koordinatörleri Eğitim Semineri’ne video konferans sistemi ile katılarak, kadın gençlik koordinatörlerine seslendi.

Erbaş, teknoloji ve iletişimin her yeri kuşattığını, insanların derin bir yalnızlık içinde yaşadığını belirterek şunları söyledi:

* Bu manada insanlığa aradığı değerleri, huzurun yolunu sizler göstereceksiniz inşallah. Daha güzel bir dünyanın kuruluşuna sizler öncülük edeceksiniz. Her şey sizlerin gayretleriyle inşallah daha güzel olacaktır.

* Unutmayın ki; sizin işaret edeceğiniz ufuk, ortaya koyacağınız samimiyet ve gençlerimize aktaracağınız İslami değerler, geleceği şekillendirecektir. Zira gelecek, gençlerin elindedir. Gençler, bir ülkenin en büyük zenginliği ve imkanıdır.

“GENÇLERLE İLETİŞİM YOLLARI ARAMAYI ASLA İHMAL ETMEYİN”

Erbaş, yeni kuşağın farklı düşünce tarzlarını, dilini ve kendilerini ifade yöntemlerini anlamanın önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

* Hayata hiçbir zaman tek açıdan bakmamalıyız. Yetişkinler olarak bizler de kendimizi devamlı yenilemeli, geliştirmeliyiz. Genç kuşak bizlerden değişen dünyaya ve zamanın şartlarına ayak uydurmamızı ve daha hoşgörülü olmamızı bekliyor.

* Yeni kuşak, özgürlüğüne daha düşkün ve hayatına müdahaleden hoşlanmıyor. Bu kuşak şeffaflık istiyor, kendilerinin de iştirak edebileceği diyalog arzuluyor. Fikirlerinin, düşüncelerinin, sorunlarının yargılanmadan, eleştiriye tabi tutulmadan içtenlikle dinlenilmesini istediklerini anlamamız gerekiyor.

* Gençlerimizi dinin ve dini hayatın güzellikleriyle buluşturma arayışları, çabaları ne kadar önemliyse; gençlerle sağlıklı bir iletişim kurmak, bu yönde yeni bir dil ve üslup oluşturmak da o derece önemlidir. Onların konulara farklı yaklaşımını, asla hafife almamalısınız.

* Onların dilini ve üslubunu anlamayı, gençlerle iletişim yolları aramayı asla ihmal etmemelisiniz. Bu sebeple ülkemizin geleceği adına kendilerine son derece güvendiğimiz ve değer verdiğimiz gençlerimizi öncelikle dinlemek ve onları anlamaya çalışmak, hizmetlerinizi yürütürken atacağınız ilk adım olmalıdır.

Erbaş ayrıca gençlere daha fazla ulaşılmasını isteyerek, “Gençler bize gelsin diye beklemeyelim, biz gençlere gidelim. Daha fazla gencimize ulaşalım” ifadelerini kullandı. (DHA)