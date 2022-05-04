Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 3 gözaltı

Diyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönerken otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren Garibe Dağ ile kızı Nayime Dağ, toprağa verildi. Yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı.

Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime, Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı.

YAKINLARI SABAH SAATLERİNDE SALDIRININ OLDUĞU YERE GELDİ

Garibe ve Nayime Dağ’ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Yeniköy Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yakınları sabah saatlerinde mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine geldi.

Abdurrahman ve Songül Dağın Dicle Üniversitesi Hastanesinde, Mahir Dağın ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, olay la bağlantısı olduğu düşünülen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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