Diyarbakır ve Şanlıurfa’da iki genç boğularak öldü

Diyarbakır’ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan Taşköprü’de suya giren genç boğularak hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde de serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Mustafa Delen (19), boğuldu.

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Ailesiyle birlikte Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan Taşköprü'de pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Zeydin, serinlemek için suya girdi.

Bir süre haber alınamayan Zeydin, daha sonra su yüzeyine çıktı. Çayda piknik için bulunan sağlıkçılar Zeydin’ne ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Ömer Zeydin'i hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeydin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

BİR ACI HABER DE ŞANLIURFA’DAN

Olay Saha Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Mustafa Delen, serinlemek için Fırat Nehrine girdi. Delen’in bir süre sonra akıntıya kapıldığını ve suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine giden polis ekipleri, Fırat Nehrinde kaybolan gencin bulunması için dalgıç polis ekiplerine haber verdi. Gelen dalgıç ekipleri, Fırat Nehrinde yaptıkları arama çalışmalarının ardından Mustafa Delenin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Delenin cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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