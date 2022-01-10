Doğum iznindeki anneyi işten çıkardılar

YEDAŞ, (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.)Samsun'da doğum izninde olan yüzde 40 engelli anneyi işten çıkardı. Stresten sütü kesilen annenin bebeği beslenemediği için yoğun bakıma alındı.

İsmail AKDUMAN

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2011 yılından itibaren YEDAŞ’ta çalışan yüzde 40 engelli raporu bulunan Gülsüm Ergün, 10 Aralık’ta sezaryen ile bir erkek bebek dünyaya getirdi.

İki gün hastane kalan anne ve bebek daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi. Yasal doğum izninde olan genç kadın, yaklaşık 20 gün sonra evine gelen tebligatla şaşkına döndü.

“DOĞUM İZNİNDE İŞTEN ÇIKARILDI”

YEDAŞ tarafından gönderilen tebligatta, “Çağrı merkezi ihalesi ve bunun sonucu oluşan norm fazlalığı nedeni ile duyulan ihtiyaç zorunlu olarak ortadan kalkmıştır, bu sebeple iş sözleşmeniz 04.01.2022 tarihi itibari ile sona erdirilmiştir” denildi. Üzüntüden strese giren genç kadının sütü kesildi ve iyi besleyemediği için de bebeği yoğun bakıma kaldırıldı.

“DAVA AÇACAĞIM”

Doğum iznindeyken işten çıkartılan Ergün, “Doğumdan 20 gün sonra, yani 30 Aralık’ta YEDAŞ tarafından aranarak şirkete gelmem istendi. Ben de doğum izninde olduğumu ve tam olarak iyileşemediğini, bağırsaklarımın doğum sürecinde yapışması nedeniyle ameliyat geçirdiğimi belirterek şirkete gelemeyeceğimi beni arayan kişiye söyledim.

Bir süre sonra başka biri aradı ve iş akdimin fesih edildiğini bana telefonla bildirdi. İş akdimin sona erdirilmesi nedeniyle ruhsal olarak çöktüm ve sütüm kesildiği için bebeğimi emziremedim.

Emziremediğim için bebeğim hasta oldu ve 4 Ocak 2022 tarihinde hastaneye kaldırıldı. Bebeğim, yoğun bakımda tedavi görüyor. Doğum iznindeyken ve engelli olarak bana yapılan bu hukuk dışı işten çıkartma ile ilgili tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım” diye konuştu.

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