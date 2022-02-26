Doktora saldıran kişi adliyeye sevk edildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi sırasında eşi Çiğdem Duman'ın canını acıttığını iddia eden Selim Duman, D.D.A isimli doktoru darp etti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman'ı gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde meydana geldi. Çiğdem Duman keloid temizletme işlemi için eşi Selim Duman ile birlikte hastaneye geldi. Çiğdem Duman’a bu işlem için doktor D.D.A müdahalede bulundu.

Doktorun müdahalesi sırasında eşinin canının yandığını iddia eden Selim Duman, D.D.A isimli doktora saldırdı. Çevredekilerin ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesiyle Selim Duman sakinleştirildi.

Saldırı sırasında doktor D.D.A. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman’ı yakalayarak gözaltına aldı. Duman, ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.

“YASAL DÜZENLEMERİ ACİLEN BEKLİYORUZ”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hastalarına şifa dağıtmaktan başka bir amaçları bulunmayan doktorlarımıza tedavi ettikleri hastaları ve yakınların tarafından yapılan bu çirkin saldırıları en güçlü kınıyoruz. Son dönemde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tahammül sınırlarını aştığını belirtmek isteriz. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi. DHA

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