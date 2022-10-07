Düzce’de doğalgaz hattında parlama sonucu yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, hattaki gaz akışı kesildi. İtfaiye personelinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

“TEHLİKELİ BİR DURUM YOK”

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez, gazetecilere, bölgede altyapı ve kanalizasyon çalışması sırasında çökme meydana geldiğini söyledi. Çökmenin doğal gaz iletim ve elektrik hattında hasara neden olduğunu belirten Gülmez, şunları söyledi:

“Bu kazılarda zemin kum ve çakıl olduğu için geniş alanda çalışma yapmak zorunda kalıyoruz, çünkü çökmeler çok oluyor. Yolun genişliği de çok fazla olmadığı için yoldaki çökme doğal gaz hattına zarar veriyor. Aynı bölgeden geçen elektrik hattı ile temas sonucu yanma çıkıyor.

Arkadaşlarımız bu konuda deneyimli olduğu için tedbirli davrandılar. İtfaiye ekiplerimiz de hızlıca müdahale ederek olayı bertaraf etti. Dergaz yetkilileri de çalışma esnasında yanımızda bulunuyor. Onlarda gazı kesti. Şu an itibarıyla tehlikeli bir durum yok.” (AA)