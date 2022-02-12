Eğlence mekanı çıkışı iki gurubun kavgası kanlı bitti!

İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanı çıkışı iki grup arasında sokakta çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Yaralı, araya girenlerin yardımıyla grup içerisinden çıkarılarak hastaneye götürüldü. Sokakta yaşanan kavga kameralar tarafından kaydedildi.

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Olay, Beyoğlu’nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir eğlence mekanından çıkan, içinde kadınların da olduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı.

Sokak ortasında devam eden kavgada karşı grubun arasında kalan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. 7-8 kişinin içinde yerde kalan yaralı, araya girenler tarafından kurtarıldı. Yaralı, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken diğer grup üyeleri de olay yerinden hızla uzaklaştı.

SOKAKTA YAŞANAN KAVGA KAMERADA

Yaşanan kavga cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobildeki kişilere sokaktaki gurubun saldırdığı, otomobilden inenlerin de karşılık vermesiyle iki grup arasında kavga yaşandığı görülüyor. Aldığı darbelerle yere düşen ve bıçaklanan kişinin, hastaneye götürülmek üzere karşı grubun arasından çıkarıldığı kameraya yansıyor. DHA

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