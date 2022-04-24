Elektrik teknisyeni pazar yerinde darp edilmiş halde ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan elektrik teknisyeni pazar yerinde darp edilmiş ve ölü vaziyette bulundu. Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi Pazar yerinde bugün öğle saatlerinde bir kişinin yerde hareketsiz yatarken bulunduğunu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri elektrik teknisyenliği yapan evli ve iki çocuk babası 49 yaşındaki Kemal Selvitopu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Selvitopu'nun başında ve yüzünde darp ve kan izleri olduğu belirtildi. Selvitopu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ve olayla ilgili polis tarafından bölgede geniş soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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