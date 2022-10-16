Emekli başçavuş feci kazada yaşamını yitirdi

Muğla'nın Datça ilçesinden İzmir'e gitmekte olan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan emekli kıdemli başçavuş Adem Aras yaşamını yitirdi, eşi ise yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden önce Datça'ya oradan Aydın üzerinden İzmir'e gitmekte olan emekli kıdemli başçavuş 61 yaşındaki Adem Aras'ın kullandığı 06 DK 6939 plakalı otomobil Çine İlçesi'ne bağlı Söğütçük Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabilen otomobili görenler olay yerine sağlık ekiplerini ve polisi çağırdı.

Sağlık ekipleri güçlükle otomobilden çıkardıkları Adem Aras'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken eşi Emine Aras ise ağır yaralandı. Emine Aras'ın ambulans ile Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, Adem Aras'ın ise cenazesinin otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Adem Aras’ın ani ölümü devre arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

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