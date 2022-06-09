Evden hırsızlık yapan şüpheliler, görüntülendiklerini fark edince sakat numarası yaptı

Bursa'da girdikleri evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan Zekiye U. (20) ile Dudu U. (18), takip sonucu yakalandı. Şüpheliler gazeteciler tarafından görüntülendiklerini anlayınca, sakat numarası yaptı.

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Olay İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Vakıf Sokak’taki bir binanın 4üncü katında meydana geldi. Zekiye U. ve Dudu U. girdikleri dairede 50 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı alıp binadan ayrılırken, ev sahibi ile karşılaştı.

Şüphelenen ev sahibi, daireye girince etrafın dağıtıldığını, ziynet eşyası ve paralarının da yerinde olmadığını gördü. Ev sahibi, bina kapısında gördüğü kadınları takibe başladı, polise haber verdi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerindeki aramada çalınan altın ve paraları ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri öncesi sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler, basın mensupları tarafından görüntülenince sakat numarası yaptı. (DHA)