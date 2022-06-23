Evine icra geldi, eşyalarını yakıp pencereden attı
Gaziantep'te, borcundan dolayı evine icra geldiği Nahsen B., kendisini kilitlediği odada eşyalarını yakıp, pencereden attı. Mahallede tedirginliğe yol açan Nahsen B.'yi polis 2 saatte ikna etti.
Fırat Mahallesi’nde esnaflık yapan Nahsen B.’nin borcundan dolayı 2 katlı evine icra memurları geldi. Ekiplerin avukat nezaretinde gelişine öfkelendiği belirtilen Nahsen B., 1’inci kattaki evinin odasına girip, kapıyı kilitledi.
Odadaki eşyalarını yakarak pencereden atan Nahsen B.’nin evi de yakacağını söylemesiyle olay yerine takviye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, Nahsen B.’yi iknaya çalışırken, itfaiye ekipleri de binanın önüne branda açıp önlem aldı. Yaklaşık 2 saat sonra polisler tarafından ikna edilip, evden çıkarılan Nahsen B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)