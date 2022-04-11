Abone Ol

Fatih’te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu

Fatih’te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı olmazken 2 kişi dumandan etkilendi.

Yayınlanma: 07:10 - 11 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Yangın, saat 05.00 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Ön Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, çevrede kısa süreliği paniğe neden oldu. Vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı görüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti. Yangın sonrası dairede büyük hasar oluştu. Daire içindeki eşyalar adeta küle döndü. (İHA)

Korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi İlginizi Çekebilir Korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
bodrum Polis Sağlık Sinop yangın