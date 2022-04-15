Fethiye’de kaza, 5 kişi yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Osman Kaya Bulvarı Üzümlü Kavşağı’nda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Vahap B. K. (38) yönetimindeki 34 AEP 049 plakalı otomobil ile Özkan K. (22) yönetimindeki 48 FB 456 plakalı kamyonet Osman Kaya Bulvarı Üzümlü Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada sürücüler ile Halil A.(47), Kurtuluş E. (32) Emirhan K. (20) yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralıları ilçedeki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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