Fırın işçisini öldüresiye dövüp evinin önüne bıraktılar

Adana’da fırında çalışan bir kişiyi öldüresiye dövüp evinin önüne bıraktılar. Eşi, “Kocamı tanıyamadım, bu benim kocam mı dedim, her tarafı mosmor olmuştu, kanlar içindeydi” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde çöp toplayan görevliler elektrik direğinin dibinde yüzü kanlar içinde, gözleri morarmış ve ıslak bir şahıs gördü.

Görevliler bu durumu şahsın bırakıldığı yerin en yakınındaki eve haber verdi. Vatandaşlar dışarı çıkıp şahsa doğru yaklaştıklarında fırında çalışan komşuları Cengiz Kılıç (45) olduğunu fark etti. Vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAFATASINDA VE BOYNUNDA KIRIKLAR VAR

Bu arada, eşi Hanife Kılıç'a (40) da haber verildi. Olay yerine gelen kadın, kocasını tanıyamadı. Daha sonra kocası olduğunu fark edince şok oldu. Olay yerine gelen ambulans Kılıç'ı Adana Şehir Hastanesine sevk etti.

Kılıç'ın gece boyunca darp edildiği, kafatasında ve boynunda kırıklar olduğu, ayrıca Kılıç'ın sabaha kadar ıslatılarak dövüldüğü belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kılıç şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor. Polis ise olayın şüphelisi olduğu öne sürülen fırın sahibini arıyor. Kılıç'ın eşi, yaşadığı olayı gözyaşları içinde şöyle anlattı:

TANINMAYACAK HALDEYDİ

“Komşumun torunu uyandırdı beni, durumu anlattı şaka yapıyor sandım. Eşimi getirip köşeye bırakmışlar. Gittiğimde çok kötü durumdaydı, ben tanıyamadım. Bu benim eşim mi dedim inanamadım. Her tarafı mosmor olmuştu tanınmayacak şekildeydi. İşkence yapmışlar öldü sanıp bırakmışlar. Kıyafetleri sırılsıklamdı ne yaptıklarını bilmiyorum. Eşimi köşede temizlik işçileri bulmuş ve komşuya haber vermişler. İlk gittiğimde şöyle baktım ve dedim ki bu benim kocam mı, hiç tanınmayacak haldeydi. Kocamı fırıncı dövmüş.”