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Freni tutmayan okul servisi tarlaya girdi

Samsun'da freni tutmayan okul servisinin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu.

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Freni tutmayan okul servisi tarlaya girdi

Kaza, Samsun Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okuldaki öğrencileri okul çıkışı evlerine götüren Mehri Ç. idaresindeki 55 N 0012 plakalı okul servisi minibüs rampa aşağı inerken freni tutmadı.

Kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıp karşıya geçerek bir evin önündeki taraya girdi. Kazada meyve ağaçlarına çarparak duran okul servisinde bulunan 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, aracın freninin tutmadığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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