‘Gaybubet evleri’ davası sanıkları, örgüt üyeliğinden yargılanacak

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri' davasında yargılanan eski KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur'un da aralarında bulunduğu 7 sanık için mütalaa açıklandı. Savcı, mütalaasında, 4 sanık hakkındaki 'örgüt yöneticiliği' suçunu 'örgüt üyeliği' olarak değiştirdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, firari örgüt üyelerinin saklanması ve yurt dışına kaçırılmasında aktif görev aldığı belirlenen ve örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet evi’nde kaldığı tespit edilen eski Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başmüfettişi Yasin Temur ile birlikte eşi Aslı Temur, ablası Figen Durmuşoğlu, eşi eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu, eski emniyet müdürü Cihangir Baycan, eski binbaşı Hakan Uzunay, başbakanlık eski personeli Metin Kalafatoğlu, eski albay Yaşar Özbek ve ‘sivil imam’ Murat Ortaç, 10 Mart’ta gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Temur, Cihangir Baycan, Yaşar Özbek, Murat Ortaç ve Metin Kalafatoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Aslı Temur, Figen Durmuşoğlu, Hakan Uzunay ile Hasan Durmuşoğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yasin Temur, Yaşar Özbek, Murat Ortaç ve Metin Kalafatoğlu hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 22,5 yıl, Cihangir Baycan, Aslı Temur, Figen Durmuşoğlu, Hakan Uzunay ile Hasan Durmuşoğlu hakkında da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

2 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Hakan Uzunay ve Hasan Durmuşoğlu’nun dosyası ayrılarak 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu 5 sanıktan Cihangir Baycan ile Yaşar Özbek de süreç içinde tahliye edildi. Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Murat Ortaç SEGBİS ile bulunduğu cezaevinden katılırken, Yasin Temur ve Metin Kalafatoğlu ile tutuksuz sanıklar Aslı Temur, Cihangir Baycan ve Figen Durmuşoğlu salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, mütalaasını sunması için duruşma savcısına söz verdi. Savcı mütalaasında Yasin Temur, Yaşar Özbek, Murat Ortaç ve Metin Kalafatoğlu’nun üzerine atılı ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suç vasfını değiştirerek, tüm sanıkların ‘terör örgütü üyeliğinden’ ayrı ayrı olarak 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİLER

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Murat Ortaç, üzerine atılı suç vasfının değiştiğini hatırlatarak, tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul etti. Tutuklu sanıklardan Metin Kalafatoğlu ve Murat Ortaç’ın adli kontrolle tahliyesine karar veren heyet, diğer tutuklu sanık Yasin Temur’un kaçma şüphesinin bulunduğuna kanaat getirerek tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma ertelendi. (DHA)

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