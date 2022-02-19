Ofisinde silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti

Kocaeli'nde bir haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, iş yerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler ise olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

VALİ YAVUZ: SALDIRGAN YAKALANDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.’nün yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği tarafından R.Ö.’nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.