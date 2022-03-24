Gaziantep’te 364 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep'te polisin bir iş yerine düzenlendiği baskında 364 bin 800 adet kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, baskın düzenlediği iş yerinde yaptığı aramada 356 bin 200’ü boş, 8 bin 600’ü doldurulmuş 364 bin 800 gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Makaronlara el koyan polisler, ismi açıklanmayan iş yeri sahibini gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. DHA

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