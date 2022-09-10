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Gaziosmanpaşa’da kuyumcuyu soyan kadın şüpheli yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soyan kadın şüpheli yakalandı.

Yayınlanma: 10:43 - 10 Eylül 2022 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl Mahallesi’ndeki kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayı sonrası zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası A.Ö’yü (26) çalınan ziynet eşyası ve olayda kullanılan silahla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine kadın şüphelinin 600 bin liralık ziynet eşyasını koluna ve boynuna taktıktan sonra çantasından çıkardığı tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek olay yerinden ayrılması yansıdı. (AA)

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