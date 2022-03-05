Gelinini öldüren kayınpeder, corona virüsten öldü

Aksaray'da, miras nedeniyle aile içinde çıkan kavgada gelini Döndü Çınar'ı vücudunun 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 90 yaşındaki Cemal Çınar, cezaevinde yakalandığı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçen yılın Nisan ayında Laleli Mahallesi 4565 Sokak’ta meydana geldi. Cemal Çınar, birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. ile aracıyla evinin önüne geldi. Bu sırada yanlarına, Cemal Çınar’ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar ve Mustafa Çınar geldi.

Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektarlık arazinin satışı konusunda tartışma çıkarken kavgaya dönüştü. Kavgaya Muammer Çınar’ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar ve Süleyman Çınar da katıldı.

Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar, iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağı gelini Döndü Çınar’a sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kavgada Cemal Çınar, gelini Döndü Çınar ile oğlu Muammer Çınar, Mustafa Çınar, torunu Mustafa Çınar, Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E., bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kayınpederi Cemal Çınar’ın göğsünden bıçakladığı Döndü Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Cemal Çınar, ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını öne sürdü. Döndü Çınarın, otopsi raporuyla 4 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlendi. Gelininin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen Cemal Çınar için tutuklama kararı verildi. Bunun üzerine Cemal Çınar’ın cezası; yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine çevrildi. Karara yapılan itiraz sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklanan Cemal Çınar, cezaevine konuldu.

CEZAEVİNDE CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Gelini Döndü Çınarı 4 bıçak darbesiyle öldüren Cemal Çınar, 1 hafta önce cezaevinde corona virüse yakalandı. Çınar, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde bugün yaşamını yitirdi. DHA

İlginizi Çekebilir Gelinini öldürmüştü... Kan donduran detaylar ortaya çıktı