Genç kadını öldürdü, linçten son anda kurtuldu

Aldığı 9 bıçak darbesi ile ölen iki çocuk annesi toprağa verilirken cinayet zanlısı adliye önünde linç edilmekten son anda kurtuldu.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde meydana gelen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Çalışmak için İzmir'e giden Emrah Taşdelen (26) iki çocuğunun annesi 24 yaşındaki Duriye Taşdelen ile telefonla konuşurken bir anda eşinin çığlıklarını duydu. Telefon kapanınca yakınlarından evine gitmesini istedi.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Taşdelen'in yakınları eve gittiklerinde genç kadını kanlar içerisinde buldu. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Genç kadının kalbinden 5 göğüs kafesinden 4 olmak üzere 9 bıçak darbesi aldığı anlaşıldı.

Olayın ardından Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlısının bulunması için zaman kaybetmeden çalışma başlatıldı.

HIRSIZLIK İÇİN YAPMIŞ

Zanlı yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Nihat K. (26), polis sorgulamasında cinayeti itiraf edip hırsızlık amaçlı eve gerdiğini söyledi. Hayatını kaybeden genç kadın Sivas'ın Altınyayla ilçesinde toprağa verildi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Cinayet zanlısı ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mağdurun yakınları tarafından linç edilmek istedi. Polis zanlıyı güçlükle adliye binasına soktu.

Çok sayıda kişi Şarkışla Adliyesi önünde toplanarak zanlının kendilerine verilmesini istedi. Zaman zaman kalabalık arasında da gerginlikler yaşanırken adliye önünde toplanan kalabalığın artması üzerine polis ekipleri kalabalık gruba müdahale etti. Biber gazı ve copla yapılan müdahaleye rağmen kalabalık grup adliye önünden ayrılmadı. İHA

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