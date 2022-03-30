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Gıda zehirlenmesi geçiren 220 öğrenci, taburcu oldu

Kayseri'de okulda bulgur pilavı yedikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu edildi.

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Gıda zehirlenmesi geçiren 220 öğrenci, taburcu oldu

Melikgazi ilçesi, Tınaztepe Mahallesi’ndeki Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu’nda dün nevruz etkinlikleri kapsamında 800 öğrenciye bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Yemeklerini yedikten sonra evlerine giden öğrencilerden bazıları rahatsızlandı. Velilerin ihbarı üzerine 220 öğrenci hastanelere kaldırdı. Tedavileri tamamlanan tüm öğrenciler, taburcu edildi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idarecileri hakkında soruşturma başlattı. (DHA)

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Kayseri öğrenci okul