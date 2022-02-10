Görüntülü görüşme yaparken telefonu çalındı

Mersin'de görüntülü telefon görüşmesi yapan genç kızın elindeki cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli, önce kameralara ardından polise yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Bakanlık Caddesi üzerinde görüntülü telefon görüşmesi yapan genç kızın cep telefonu, şüpheli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen 19 yaşındaki M.Ü.Ö, çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece ‘adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı. (İHA)

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