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‘Gürültü’ kavgası kanlı bitti! 3 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada Z.D., N.Ş. ve M.D. ayaklarından vurularak yaralandı.

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‘Gürültü’ kavgası kanlı bitti! 3 yaralı

Aslanapa ilçesine bağlı Ada köyünde saat 02.30 sıralarında A.A., köy odasında gürültü çıkardıkları gerekçesiyle Z.D., N.Ş. ve M.D. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle 3 kişiye ateş açarak yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ayaklarından vurularak yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından yakalanan A.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA

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