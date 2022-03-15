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Hatay’da korkutan yangın! 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

Hatay'ın Antakya ilçesindeki koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine de ayakta müdahale edildi.

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Hatay’da korkutan yangın! 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

Yeni Sanayi Sitesi’ndeki koltuk döşeme atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede atölyeyi sardı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada 2 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

İtfaiyeciler ayakta tedavi edilirken, atölyede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. DHA

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