Havaya ateş edilen triportörde 5 çocuk silahla yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 5 çocuk triportörle yüksek sesli yayın yapıp mahalle içinde havaya ateş açtı. Çocuklar gözaltına alınırken 10 bin liranın üzerinde ceza yazıldı.

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Yenimescit Mahallesi’nden 700 Evler TOKİ konutları yönüne doğru ilerleyen bir triportörde yüksek sesle müzik dinlendiği ve araç içinden havaya ateş edildiği ihbarını alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam 23.00 sıralarında harekete geçti.

Yunus ekipleri tarafından yol üzerinde durdurulan triportörde 5 çocuğun olduğu tespit edilirken, yapılan kaba üst aramasında 17 yaşındaki P.C.B. ve 14 yaşındaki H.B. isimli 2 çocuğun üzerinden 2 adet kurusıkı tabanca ve 16 adet 9 mm mermi ele geçirildi. Yanlarında bulunan F.S. (16), B.Ç. (15) ve Ö.Ç. (14)'nin üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Suça sürüklenen çocuklar savcı talimatıyla gözaltına alınırken, araç hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 10.831 TL idari ceza uygulandı. (İHA)