İlk barış anlaşması dünyaya tanıtılacak

Hititlerin başkenti Hattuşa’yı dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Puduhepa günlerinin ilk ayağı, Turkey ONE Derneği ve Çorum İş Kadınları Derneği’nin işbirliği ile Çorum’da başladı.

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Projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hitit Üniversitesi, valilik ve belediye de destek oluyor. Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan ONE Derneği'nden iş kadını Essum Aslan ile Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli'nin başlattığı etkinlikte, konuklara yöreye özel 500 yıllık İskilip dolması ikram edildi.

Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın, ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş'te mührü bulunuyor. Hattuşa ise barış, kardeşlik ve kadın erkek eşitliğinin başkenti olarak nitelendiriliyor.