İşçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'de işçi servislerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, 38 P 0878 plakalı servis ile 38 P 1936 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada servislerin içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 7 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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