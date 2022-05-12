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İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı

Edirne’de fabrika işçilerini taşıyan minibüs alev alev yandı. Sürücünün durumu erken fark ederek yolcuları tahliye etmesi faciayı önledi.

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İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı

Olay Edirne'nin merkez ilçesine bağlı Avarız köyü yakınlarında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Sinan Sayan idaresindeki 22 S 0055 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, minibüsü durdurarak yolcuları indirdi. Saniyeler içinde alevlere teslim olan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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