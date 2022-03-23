İstanbul’da 19 günde 236 kilo uyuşturucu ele geçirdi
İstanbul’da polis ekiplerinin narkotik suçlarına yönelik 19 günlük çalışmasında 236 kilo uyuşturucu, 165 kilo kimyasal madde ele geçirildi. Baskında 5’i yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-19 Mart tarihleri arasında farklı operasyonlara imza attı. Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde düzenlenen baskınlarda 5'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 160 kilo sıvı metamfetamin, 15 kilo kristal metamfetamin, 61 kilo kokain ve 165 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.