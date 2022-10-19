İstanbul’da balkondan sarkıttıkları sepetle uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı

Zeytinburnu'nda, balkondan sarkıttıkları sepetle uyuşturucu sattıkları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuyla ilgili yapılan çalışmada, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki bir ikamette H.D. isimli kadın ile V.Ş’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelilerin alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu paketlerini koydukları sepeti, balkondan aşağı sarkıtarak kullanıcılara ulaştırdıkları, bu şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

Söz konusu adrese 18 Ekim’de operasyon düzenleyen polis ekipleri, H.D. ile V.Ş’yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, 415 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak” suçundan adli makamlara sevk edildi. (AA)

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