İstanbul’da hırsızlarla polis arasında kovalamaca

İstanbul Başakşehir'de şüphe üzerine durdurulmak istenen minibüsün içindeki şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis aracına çarpan şüpheliler hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştı. Şüpheliler gözaltına alınırken, minibüste çalıntı kablo olduğu tespit edildi.

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Bahçeşehir 1. Kısım Avni Akyol Bulvarı’nda saat 09.00 sıralarında Tarık G. ve Müslüm A. isimli şüpheliler, Esenyurt’tan bir minibüs çaldı. Çalıntı minibüsle Arnavutköy Hadımköy’den kablo çalan şüpheliler, Başakşehir sınırlarına girdiklerinde polis tarafından durdurulmak istendi.

KOVALAMACA YAŞANDI

Dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında yaklaşık 2 kilometre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheliler, hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya başladı.

Koşarak kaçan iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada minibüsün kasa kısmında yüklü miktarda siyah kablolar bulundu. Minibüs çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Olayın yaşandığı bölgede otoparkta vale olarak çalışan Berk Sezen, “Aracın arkasında kablolar vardı. Polisler göletin içine gidip bulup getirdiler. Polis aracında da hasar vardı” diye konuştu. Hırsızların minibüsten atlayarak koşarak kaçtıkları görüntüler bir çevre sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA)

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