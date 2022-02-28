İstanbul’da koçbaşlı kaçak göçmen operasyonu

İstanbul'da polis ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Fatih'te özel harekat polisinin de destek verdiği baskında 73 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri bazı kapıları koçbaşı kullanarak kırdı.

Habip ATAM

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Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Afganistan ve Suriye'den gelen bazı kaçak göçmenlerin Avrupa'ya götürülmek için Fatih'teki bazı evlerde bekletildiğini belirledi.

Kendilerini Edirne'ye götürecek minibüsleri bekledikleri iddia edilen kaçak göçmenlerin 7 ayrı aktarma evinde toplandığı tespit edildi.

KOÇBAŞI KULLANILDI

Polis ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda bazı kapılar koçbaşı ile kırıldı. Evlerde bekletilen yabancı uyruklu 73 kişi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilecekleri belirtildi.

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