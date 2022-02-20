İstanbul’da silahlı ‘köpek besleme’ kavgası

İstanbul Seyrantepe’de köpek besleme yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanıp yere düşen kişiyi diğer şahıs defalarca kafasını tekmeleyip yeniden ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralı iki kişi, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.

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Kağıthane Seyrantepe'de önceki hafta pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Murat Ç. (40) ve Mustafa Ş. (42) köpek besleme yüzünden cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı.

Cadde ortasında çatışan şahıslardan Murat Ç. yaralanınca yere düştü. Bunun üzerine diğer şahıs, Murat Ç.'yi defalarca tekmeleyerek birkaç kez daha ateş etti.

Ayağından yaralanan Mustafa Ş. olay yerinden uzaklaşırken, yaralı halde yerde yatan Murat Ç. için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Ç.'yi ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.

Emniyette “kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından kaydı bulunan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı. Şahısların olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalara ise polis tarafından el konuldu.

Hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa Ş. ve Murat Ç., adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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