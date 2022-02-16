İstanbul’da torbacılara operasyon: 24 gözaltı

İstanbul Emniyeti, Bakırköy ve Zeytinburnu'nda torbacılara operasyon düzenledi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 Şubat (bugün) Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde torbacı olarak tabir edilen 31 sokak satıcısına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 16,7 gr metamfetamin, 8,55 gr esrar, 11 adet ecstacy hap, 1,2 gram kokain, 9 adet pipe, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.