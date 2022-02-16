İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.

Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 72/1 Sokakta bulunan 2 katlı binanın giriş katı oldu.

Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi göz altına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. (İHA)

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